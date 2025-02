Karla Ortiz tras victoria ante Alianza Lima: «Hemos logrado el juego que quiere la ‘U'»

Universitario de Deportes y Alianza Lima midieron fuerzas en una nueva versión del ‘Clásico’ en el Polideportivo de Villa El Salvador, superando todas las expectativas en esta octava jornada de la Liga Peruana de Vóley 2024/25.

El esperado duelo entre ambas escuadras ofreció un espectáculo de alto nivel, reflejando la histórica rivalidad y manteniendo a los aficionados al borde de sus asientos.

Alexander Callens se aleja del fútbol por tres meses debido a alteración cardíaca También te puede interesar

Karla Ortiz, una de las máximas figuras de Universitario, celebró la importante victoria sobre Alianza Lima y destacó el esfuerzo del equipo para imponerse en un duelo trascendental. La atacante resaltó el valor del triunfo ante las blanquiazules que llegaban invictas tras siete fechas y que, además, ostenta el título de campeón vigente.

«Alianza por algo es el campeón y nosotras hemos logrado hacer el juego que quiere la ‘U’. Victoria es victoria, sin importar el marcador. La verdad que nosotros estamos bien contentos porque han sido semanas en las que hemos trabajado duro y que mentalmente nos hemos puesto muy estables, ya que el calor, la bulla y todo también influyen bastante», declaró.

𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗔 𝗡Ⓤ𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 💪



Con este punto nos llevamos el quinto set y derrotamos a Alianza Lima por 3-2.#PumasConGarra pic.twitter.com/CsbVoS46nw — Universitario Vóley (@VoleyU1924) February 3, 2025

La experimentada atacante de 33 años enfatizó su compromiso con el equipo y el desafío de construir una historia sólida en la disciplina, dejando un legado para las futuras generaciones.

«Camiseta que me ponga yo voy a dar todo. La ‘U’ en el vóley recién está empezando su historia, no es que tenga muchos campeonatos y que pese. La ‘U’ recién está iniciando y me alegro mucho que me hayan elegido a mí para esta etapa y dejar un legado”, sentenció Karla Ortiz.

VIDEO RECOMENDADO