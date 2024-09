Arturo Vidal y la ácida crítica a Ricardo Gareca tras derrota histórica de Chile vs. Bolivia

Arturo Vidal ha dejado claro, nuevamente, su descontento con la gestión de Ricardo Gareca en la selección chilena, ahora tras la derrota histórica 2-1 ante Bolivia -en condición de local- por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Ricardo Gareca y las críticas que recibe en Chile por perder en casa ante Bolivia También te puede interesar

ARTURO VIDAL: ¿QUÉ DIJO DEL TRABAJO DE GARECA?

En su última transmisión en vivo mediante la plataforma de Kick, el jugador Arturo Vidal tuvo duros calificativos contra el ‘Tigre’ tras la caída de la ‘roja’ ante Bolivia. El volante de Colo Colo se mostró afectado por la derrota y cuestionó la estrategia del argentino.

“Sin palabras, me duele mucho, sin sentido perder así, estar así como estamos, teniendo jugadores, pero no sé, me cuesta mucho. No entiendo la toma decisiones, se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a qué jugamos ”, expresó.

Asimismo, la salida de Ben Brereton en el primer tiempo, para darle ingreso a Vicente Pizarro, desató la furia de Vidal. « No puede sacar a Ben. Lo va a matar a Ben. No entiendo el cambio . Tienes que sacar a Dávila o a Osorio que están molestando en el mediocampo. Ben está bien, en el mano a mano. La estaba buscando bien en los costados«, indicó en un inicio.

Chile 1-2 Bolivia: mira los memes que dejó la derrota chilena por Eliminatorias También te puede interesar

ARTURO VIDAL LAMENTA LA SALIDA DE EXENTRENADOR DE CHILE

En este tenso contexto, el exjugador del Barcelona lamentó la partida del entrenador Eduardo Berizzo de la selección chilena, en noviembre pasado. El futbolista responsabilizó a la prensa de su país de impulsar la campaña contra el estratega tiempo atrás.

“La culpa es de la prensa, han echado a tantos entrenadores sin sentido, han cortado procesos, que podrían haber sido buenos, Gareca se metió en un camino muy difícil, yo nunca lo hubiese cambiado a Berizzo , como Berizzo no pescaba a la prensa, no los dejaba entrar, no sabían el equipo que iba a jugar, se le fue toda la prensa encima”, manifestó.

Fallece el gran Roberto Chale, leyenda de la selección peruana También te puede interesar