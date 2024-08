Bryan Reyna le responde a su DT en Belgrano por decir que no está al 100% [FOTO]

Bryan Reyna no la pasa bien en Belgrano y no por él sino por decisiones de su DT, Juan Cruz Real. Y es que el técnico del cuadro argentino no consideró al delantero peruano en el partido ante Gimnasia, esta decisión terminó por enfurecer a la hinchada que pidió a gritos el ingreso de Reyna.

Con una derrota de 1-0, el DT de Belgrano salió al frente para hablar en conferencia de prensa y fue ahí donde explicó la ausencia del peruano en su equipo. “No está dando el 100%, mientras siga así no va a jugar, tengo que priorizar a los que se matan por Belgrano, tiene que dar un poquito más (…) Prefiero poner a un chico de la casa que sepa el significado de Belgrano”, declaró Cruz Real.

Estas declaraciones no cayeron bien a Bryan Reyna, pues el futbolista peruano respondió a través de su cuenta de Instagram y manifestó estar al 100%. «Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que puedo decir que es mutuo (…) Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz», escribió el jugador.

Cabe mencionar que Bryan Reyna ha sido convocado a la selección peruana por Jorge Fossati para la fecha doble de Eliminatorias 2026, pues el exjugador de Alianza Lima ha demostrado ser uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo, sin embargo, no ha sido considerado dentro de Belgrano por parte del DT.

Bryan Reyna ya tiene un mes sin ser titular y si logra entrar al equipo, suma pocos minutos. Pues la última vez que el futbolista jugó desde el arranque fue el pasado 25 de julio ante Lanús.

