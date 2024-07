Coki Gonzáles cuenta todos los detalles sobre la supuesta agresión de Jefferson Farfán [VIDEO]

Más de 5 mentiras. En las últimas horas, Jefferson Farfán y André Carrillo hablaron sobre un episodio de ‘agresión’ entre la ‘Foquita’ a Coki Gonzáles en el avión de la selección peruana que los llevaba a Chile para la Copa América de 2015.

Ante ello, Coki salió al frente a aclarar todo lo sucedido en el avión de la ‘Bicolor’ y quiénes tuvieron que intervenir para que el hecho no pase a mayores. Además, el conductor de Latina Deportes contó todas las mentiras dichas entre Farfán y Carrillo en su último podcast de Youtube

Esta es la versión de Coki Gonzáles sobre su encuentro con Jefferson Farfán en el 2015 cuando viajaron a Chile en el mismo Chárter. Cuenta que el “10 de la Calle” lo llamó soplón, le mentó la madre muchas veces y que su versión en Enfocados no se asemeja a lo que pasó. #EPC pic.twitter.com/AaMvCwfLFn — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) July 9, 2024

Coki Gonzáles desmintió a Farfán y contó que la ‘Foca’ nunca lo agredió con un periódico -como dijo el el ex jugador- sino que desde que lo vio en el avión lo llamó «soplón» y le mentó la madre varias veces. «Yo escuchaba todas las mentadas de madre que me decía, yo estaba con los audífonos puestos pero estaban apagados y Jefferson con el periódico me lo trata de sacar, ahí es donde yo reacciono», narró Coki en su programa digital.

Asimismo, Coki advirtió a Farfán que «nunca te pongas frente a una persona porque podría tirarte un cabezazo, te lo digo de causas. El bravo de verdad no actúa cuando el otro está solo y de visita. En los códigos de calle porque tú dices ser ‘El 10 de la Calle'».

