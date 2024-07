Nashville SC se enfrentará a DC United por la semana 21

DC United y Nashville SC se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la semana 21 del torneo Estados Unidos – MLS 2024, a partir de las 18:30 horas en el estadio Audi Field.

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

DC United no pudo ante Orlando City SC en el Inter and Co Stadium. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 15 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Nashville SC llega a este partido con una derrota por 1 a 4 ante Portland Timbers. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 9.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de julio, en el torneo Estados Unidos – MLS 2023, y Nashville SC sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El encuentro será supervisado por Filip Dujic, el juez encargado.

Próximos partidos de DC United en Estados Unidos – MLS 2024

Semana 22: vs Minnesota United: 17 de julio – 19:30 horas

Semana 23: vs FC Dallas: 24 de agosto – 18:30 horas

Semana 24: vs Toronto FC: 31 de agosto – 18:30 horas

Semana 25: vs Chicago Fire: 7 de septiembre – 19:30 horas

Semana 26: vs New York City FC: 14 de septiembre – 18:30 horas

Próximos partidos de Nashville SC en Estados Unidos – MLS 2024

Semana 22: vs Orlando City SC: 17 de julio – 19:30 horas

Semana 22: vs Philadelphia Union: 20 de julio – 18:30 horas

Semana 23: vs Austin FC: 24 de agosto – 19:30 horas

Semana 24: vs Orlando City SC: 31 de agosto – 18:30 horas

Semana 26: vs Atlanta United: 14 de septiembre – 18:30 horas

Horario DC United y Nashville SC, según país