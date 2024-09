Por la semana 26, Orlando City SC recibirá a New England Revolution

Orlando City SC recibe hoy a New England Revolution, a las 18:30 horas en el Inter and Co Stadium, por la semana 26 del torneo Estados Unidos – MLS 2024.

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Orlando City SC venció 3-0 a Nashville SC en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

En la jornada anterior, New England Revolution igualó 2-2 el juego frente a St. Louis City. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 9 goles a favor y ha recibido 10 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de julio, en el torneo Estados Unidos – MLS 2024, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Orlando City SC.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Mary Penso.

Próximos partidos de Orlando City SC en Estados Unidos – MLS 2024

Semana 27: vs Charlotte FC: 18 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)

Semana 27: vs Columbus Crew: 21 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs FC Dallas: 28 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Philadelphia Union: 2 de octubre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs FC Cincinnati: 5 de octubre – 20:30 (hora Argentina)

Próximos partidos de New England Revolution en Estados Unidos – MLS 2024

Semana 27: vs CF Montréal: 18 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 27: vs Charlotte FC: 21 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Nashville SC: 28 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Houston: 2 de octubre – 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs DC United: 5 de octubre – 20:30 (hora Argentina)

Horario Orlando City SC y New England Revolution, según país