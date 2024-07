Estados Unidos – MLS: Orlando City SC vs New York City FC Semana 22

New York City FC y Orlando City SC se enfrentarán en el Inter and Co Stadium el próximo sábado 20 de julio desde las 18:30 horas, en el encuentro correspondiente a la semana 22 del torneo Estados Unidos – MLS 2024.

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Orlando City SC igualó – frente a Nashville SC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 6 goles y registró solo 12 a favor.

New York City FC igualó – ante Atlanta United en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de junio, en el torneo Estados Unidos – MLS 2024, y New York City FC se llevó la victoria por 4 a 2.

Próximos partidos de Orlando City SC en Estados Unidos – MLS 2024

Semana 22: vs New York City FC: 20 de julio – 18:30 horas

Semana 23: vs Sporting Kansas City: 24 de agosto – 19:30 horas

Semana 24: vs Nashville SC: 31 de agosto – 18:30 horas

Semana 26: vs New England Revolution: 14 de septiembre – 18:30 horas

Semana 27: vs Charlotte FC: 18 de septiembre – 19:00 horas

Próximos partidos de New York City FC en Estados Unidos – MLS 2024

Semana 22: vs Orlando City SC: 20 de julio – 18:30 horas

Semana 23: vs Chicago Fire: 24 de agosto – 18:30 horas

Semana 24: vs Columbus Crew: 31 de agosto – 18:30 horas

Semana 26: vs DC United: 14 de septiembre – 18:30 horas

Semana 27: vs Philadelphia Union: 18 de septiembre – 18:30 horas

Horario Orlando City SC y New York City FC, según país