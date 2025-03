Hernán Barcos habla sobre rivales que enfrentarán en Copa Libertadores

El delantero Hernán Barcos dijo este miércoles que darán pelea a todos los equipos que tengan al frente y que los jugadores íntimos están preparados para hacer una linda Copa Libertadores y continuar haciendo historia con Alianza Lima.

Barcos no ocultó su optimismo de cara al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el que enfrentará a Sao Paulo de Brasil, Libertad de Paraguay y Talleres de Argentina.

Señaló de que Alianza Lima va a dar pelea a todos sus rivales, tal como lo hizo en la fase previa, en el que eliminaron a Boca Juniors en la fase 2.

“Todos los grupos son difíciles, pero estamos con mucha ilusión de que arranque la fase de grupos de la Copa Libertadores. Creemos en este grupo y no tengo duda que vamos a darle pelea a todos los equipos que tengamos en frente, así como lo hicimos en fases previas. Estamos preparados para hacer una linda Copa, seguir soñando y continuar haciendo historia con Alianza Lima”, señaló el ariete a L1Max.

Hernán Barcos dijo que para enfrentar la etapa de grupos se debe trabajar en la fuerza mental, ya que ello será clave para lograr el objetivo trazado.

CUÁL ES SU SECRETO A LOS 40 AÑOS

Finalmente, el Pirata dio a conocer su secreto para mantenerse vigente a sus 40 años y resaltó de que se trata de cuidarse al máximo de manera diaria tanto en el descanso como en las comidas.

“Yo trabajo mucho y me cuido diariamente, debo ser el que más entrena por fuera, porque me cuido en las comidas y en el descanso. Hay veces que mi esposa me dice ‘vamos al shopping’, y yo le digo ‘no porque tengo que descansar’. Son pequeños detalles diarios que a la larga hacen un complemento, yo jugué cuatro partidos en 11 días con 40 años. Muchos se preguntan por qué Hernán Barcos sigue jugando una Copa Libertadores a sus 40 años, ahí está la respuesta”, culminó Barcos.