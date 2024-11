Jorge Fossati habló previo al Perú vs Argentina y se refirió a su continuidad en la selección peruana

El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, brindó una breve conferencia de prensa antes de viajar con la ‘Bicolor’ a Argentina para el partido de Eliminatorias este martes 19 de noviembre. El ‘Nono’ se refirió al empate ante Chile el último viernes y lo que se le viene al equipo en Buenos Aires.

Asimismo, Fossati fue consultado sobre su futuro en la selección peruana por si saca un resultado negativo en Buenos Aires ante Argentina y dejó en claro que sería «un problema para los periodistas».

«Hoy por hoy, lo único que me interesa del partido de mañana (martes) es cómo juegue Perú y que le vaya bien. Esa mentalidad de si mañana me sacan o no me sacan… eso es problema de ustedes (los periodistas), mío no. Tengo muchísimos años en el fútbol, conozco bien mi profesión. Así que yo sé cuando puedo estar tranquilo o no”, indicó el ‘Nono’ ante los medios de prensa.

Asimismo, Fossati señaló que él y su comando técnico están satisfechos con el desempeño de los jugadores y que han sabido solucionar los problemas ante las dificultades. «Yo no me juego nada…o si me juego, yo no lo siento así. Yo hago parte de un grupo de personas que trabajamos, tratando hacer lo mejor para la selección», agregó.

