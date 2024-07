Jorge Fossati y el tenso momento con Fernando Egúsquiza en plena conferencia de prensa [VIDEO]

Jorge Fossati dio una conferencia de prensa este lunes 22 de julio en San Isidro donde recibió a decenas de periodistas post Copa América. En medio de las consultas, Fernando Egúsquiza tomó la palabra para hacerle una pregunta al DT, sin embargo, este se molestó y cortó la interrogante.

Y es que nuestro periodista de Latina Deportes preguntó sobre la preocupación que existe hoy en día por estar últimos en la tabla de Eliminatorias y que no se anotó ningún gol en la Copa América. «Te has tomado 40 minutos explicando lo que pasó en la Copa América pero la realidad es que estamos últimos», consultó Egúsquiza.

«Nonono, te corto. Yo no dije que está todo bien, mentira, yo los 40 minutos que gasté, para vos no te sirvieron para nada. Yo no me aguanto si ponen en mi boca cosas que yo no dije. Traer a acolación que estamos últimos, no sé a qué viene”, agregó.

FERNANDO EGÚSQUIZA RESPONDE EN PASE A LAS REDES

Tras la conferencia de Jorge Fossati, Fernando Egúsquiza explicó todo lo que sucedió en San Isidro con el DT de la selección peruana.

