Jorge Fossati y su opinión sobre la juerga de Christian Cueva y André Carrillo tras la Copa América

El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati ofreció una conferencia de prensa para dar un balance sobre la ‘Bicolor’ luego de la Copa América 2024. Así como el ‘Nono’ explicó lo que pasó con el equipo en la fase de grupos, este también fue consultado sobre el video de la fiesta de Christian Cueva y André Carrillo en Lima.

Ante ello, Fossati justificó la salida de los jugadores indicando que ya no estaban bajo las órdenes de la selección peruana, sin embargo, señaló que si la vida privada de los jugadores atenta con lo profesional, no estarán convocados.

«No me voy a referir a ningún caso en especial cuando no están bajo nuestras órdenes, es lo que hace cada uno con su vida. Observamos en general cómo se comportan acá o allá, no para juzgarlos como personas», indicó Fossati en conferencia de prensa.

Asimismo, el DT uruguayo fue claro con sus palabras y señaló que si los jugadores se ven afectados profesionalmente por lo que hagan con su vida privada, no serán convocados. «Estamos hablando de dos que comprobadamente hicieron lo que ellos creen que es normal hacer una vez que se separaron de la delegación. Si la vida privada atenta contra su vida profesional, no estarán convocados. Hacer lo que hicieron no atenta contra la vida profesional de ellos porque al otro día o a la otra semana no tenían que jugar», agregó.

VIDEO RECOMENDADO