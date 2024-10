Las duras palabras de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa en la previa del Perú vs Uruguay

La selección de Uruguay visitará a su similar de Perú en la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El choque está programado para el viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, sin embargo, todo apunta a que la interna del seleccionado celeste está más que complicada. Así lo dio a entender el delantero Luis Suárez, quien arremetió contra el DT Marcelo Bielsa.

«En la Copa América hubo situaciones que me dolieron y no las dije por el bien de la convivencia. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera ‘buen día’, ya que ni saludaba. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos. Hablé como referente y al terminar solo me dijo ‘muchas gracias'», reveló el popular ‘Pistolero’

Luis Suárez, quien se retiró definitivamente de la selección uruguaya en la última fecha doble por las Eliminatorias, dio estas declaraciones en el programa «De fútbol se habla así», que se emite por DirecTV.

Durante la entrevista, el delantero hizo referencia a los casos puntuales de 2 compañeros suyos en Uruguay. «Lo banco en lo que sucedió (a Agustín Canobbio). Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto. Matías Vecino fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta por qué un tipo como Vecino, con 30 años, se fue de un día para otro? Bielsa ha separado a todo el grupo, hasta de la forma que tiene para entrenar», remarcó

Luis Suárez también hizo referencia al maltrato que tendría Marcelo Bielsa contra la gente que rodea a la selección de Uruguay. «Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente, pero en Nueva York un día nos pidió que no paráramos a saludarlos. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras. Además, en el Complejo Celeste, a los empleados no los deja pasar, saludar ni comer con nosotros. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, concluyó.

