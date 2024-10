Latina transmitirá la final del torneo de futsal down

Latina Televisión transmitirá la gran final del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Futsal Down 2024 entre los cuadros de Alianza Lima y Edde Cuéllar, este sábado 26 de octubre a las 10:00 am. El gran evento se llevará a cabo en el Coliseo Ollantaytambo de Ate.

El camino hacia la gran final se escribió con mucha emoción cuando Alianza Lima superó en las semifinales por 3-1 a San Martín, igualando el marcador que hizo en el partido de ida. Por su parte, Edde Cuéllar derrotó 6-5 a Empate FC en un enfrentamiento que desniveló el 4-4 de la ida.

Es así que nuevamente tanto Alianza Lima como Edde Cuéllar se volverán a encontrar en una final como ocurrió en el torneo apertura, cuando Edde Cuéllar se impuso en definición por penales para quedarse con el trofeo.

Si gana Edde Cuéllar, se coronará automáticamente campeón nacional 2024. En caso se produzca un triunfo íntimo, ambos equipos volverán a jugar 45 minutos después por el título de la temporada.

El campeón de la Liga Nacional de Futsal Down 2024, certamen que cuenta con el aval de la Federación Deportiva Nacional de Personas con Síndrome de Down, clasificará a la Copa Sudamericana de Futsal Down, que se realizará del 18 al 22 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Paralímpico de Santiago, ubicado en el emblemático Estadio Nacional de Chile.

Latina Televisión se enorgullece en presentar un evento de gran importancia que mantendrá en vilo a todos los seguidores de esta competitiva liga deportiva.

