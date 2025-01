Liga 1 confirma su fecha de inicio y lanza programación de la primera fecha

Arranca de todas maneras. Luego de los rumores de un posible atraso en el inicio de la Liga 1 2025, el mismo campeonato peruano confirmó su fecha de inicio para el viernes 7 de febrero tal y como se realizó el sorteo del fixture.

Asimismo, las cuentas oficiales de la Liga 1 Te Apuesto, lanzó la programación completa de la primera fecha del Torneo Apertura donde los partidos inician el viernes 7 de febrero con el Sport Huancayo vs Alianza Atlético Sullana en la ciudad incontrastable.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 1 TORNEO APERTURA – LIGA 1

Viernes 7 de febrero

15:00 horas | Sport Huancayo vs Alianza Sullana

Sábado 8 de febrero

13:00 horas | FBC Melgar vs UTC

15:15 horas | Atlético Grau vs Ayacucho FC

19:00 horas | Alianza Lima vs Cusco FC

Domingo 9 de febrero

13:00 horas | Alianza Universidad vs Sporting Cristal

15:00 horas | Sport Boys vs Juan Pablo II

15:30 horas | Comerciantes Unidos vs Universitario

18:00 horas | Cienciano vs ADT

Lunes 10 de febrero

15:00 horas | Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

VIDEO RECOMENDADO