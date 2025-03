Lionel Messi desconvocado de la Selección Argentina por lesión

La Selección Argentina confirmó la ausencia de Lionel Messi de cara a la fecha doble por Eliminatorias Sudamericanas. La lista de convocados, publicada en la cuenta oficial de la Albiceleste en la red social ‘X’, no incluyó al capitán, quien quedó descartado por una molestia muscular.

«Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera«, señaló Messi en un mensaje en sus redes sociales.

El astro del Inter Miami disputó todo el encuentro del domingo frente al Atlanta United, donde anotó un gol en la victoria 2-1. Sin embargo, el club informó posteriormente que Messi terminó el partido con una «lesión leve en el músculo aductor» de la pierna izquierda, lo que lo deja fuera de la convocatoria.

La ausencia del ‘10’ argentino se suma a la de Neymar, quien tampoco podrá jugar con Brasil debido a una lesión. Así, el esperado clásico sudamericano del próximo martes en Buenos Aires se disputará sin dos de sus figuras más emblemáticas.

El astro de 37 años se suma a otros dos lesionados y bajas en la selección albiceleste: la estrella de la Roma, Paulo Dybala, y el lateral derecho Gonzalo Montiel, que juega en River Plate.

Argentina es líder en la Eliminatoria Sudamericana con 25 puntos, seguido por Uruguay con 20. En tanto, Brasil se ubica en el quinto puesto con 18 unidades.

El clasificatorio sudamericano otorga seis cupos para el Mundial de Norteamérica del año próximo y al séptimo la posibilidad de una repesca con selecciones de otras confederaciones.

Con información de AFP