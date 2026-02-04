Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Mira los memes que dejó la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo

Deportes
Mira los memes que dejó la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Alianza Lima cayó 0-1 ante 2 de Mayo en partido de ida válido por la primera fase de la Copa Libertadores. El encuentro se disputó en el Estadio Río Parapití, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en ParaguayEsto no pasó desapercibido para los hinchas que subieron a las redes sociales diversos memes.

Los dirigidos por Pablo Guede cayeron por la mínima diferencia con gol de Diego Acosta a los 84 minutos. El choque de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se desarrollará el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

LOS MEMES DEL 2 DE MAYO 1-0 ALIANZA LIMA POR COPA LIBERTADORES

A continuación podrás ver los memes que dejó la caída 0-1 de Alianza Lima en su visita al 2 de Mayo en el choque de ida por la primera fase de la Copa Libertadores:

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo