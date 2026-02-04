Mira los memes que dejó la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo

Alianza Lima cayó 0-1 ante 2 de Mayo en partido de ida válido por la primera fase de la Copa Libertadores. El encuentro se disputó en el Estadio Río Parapití, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Paraguay. Esto no pasó desapercibido para los hinchas que subieron a las redes sociales diversos memes.

Los dirigidos por Pablo Guede cayeron por la mínima diferencia con gol de Diego Acosta a los 84 minutos. El choque de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se desarrollará el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

LOS MEMES DEL 2 DE MAYO 1-0 ALIANZA LIMA POR COPA LIBERTADORES

A continuación podrás ver los memes que dejó la caída 0-1 de Alianza Lima en su visita al 2 de Mayo en el choque de ida por la primera fase de la Copa Libertadores:

