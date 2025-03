Paolo Guerrero arremetió contra la FPF: «somos c…, no nos pueden poner terna chilena» [Video]

La indignación de todo el Perú tras el pésimo arbitraje del juez chileno Cristian Garay se apoderó del capitán de la blanquirroja, Paolo Guerrero, quien no tuvo reparos en deplorar la inacción de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al permitir que designen una terna chilena para este trascendental partido.

«Somos coj…, somos coj…, no nos pueden poner una terna chilena. Tienen que pelear por una argentina o uruguaya. No nos pongan chilenos, no me jod…», dijo un indignado Paolo Guerrero, ante las cámaras de Movistar Deportes, al final del encuentro que Perú perdió 0-1 ante Venezuela, en el Estadio Monumental de Maturín, por las Eliminatorias.

Cabe recordar que el árbitro del encuentro, el chileno Cristian Garay, cobró un polémico penal para Venezuela (luego transformado en gol), anuló un gol a Perú por una inexistente mano de Bryan Reyna y, a poco del final del cotejo, no cobró penal para la blanquirroja por una aparente mano de un venezolano dentro de su área.

