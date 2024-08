¿Guerrero será convocado por Fossati?: DT reveló si lo llamará para las Eliminatorias

La selección peruana volverá al ruedo en los próximos días, pues la fecha doble de Eliminatorias se realizará el 6 y 10 de septiembre ante Colombia y Ecuador, respectivamente. Por ello, Jorge Fossati ya viene armando su plan para lanzar la convocatoria y empezar con los trabajos de preparación en la Videna.

Si bien la ‘Bicolor’ no tuvo una buena participación en la Copa América de Estados Unidos, el ‘Nono’ busca sacar buenos resultados ante Colombia y Ecuador para salir del fondo de la tabla, sin embargo, aún hay nombres en duda sobre si estarán o no dentro de la convocatoria de jugadores.

Tal es el caso del delantero peruano, Paolo Guerrero, pues el ‘Depredador’ no viene jugando ya que buscó rescindir su contrato con la Universidad César Vallejo y Fossati se refirió al respecto, sobre todo si lo considerará dentro de la lista de convocados para la fecha FIFA.

«Sé que Paolo (Guerrero) está entrenando y manteniéndose solo, en Brasil (…) No me animo a decir si será convocado, hoy está más para no que para sí, pero siempre tengo la esperanza de que mañana cambie esta situación», señaló el DT uruguayo en una entrevista para Liga 1 Max.

Asimismo, Fossati destacó a Paolo Guerrero y destacó que Paolo Guerrero tiene un físico privilegiado y muy bien cuidado. «No es fácil llegar a los 40 años y meterte a una cancha sin pasar vergüenza. Ojalá mejore esta situación porque cada día que pasa me da menos posibilidades de tenerlo, tomando en cuenta que las Clasificatorias son ahora, en setiembre», agregó.

VIDEO RECOMENDADO