Paolo Guerrero tras su regreso a selección peruana: «Si me convocan, no puedo decir no a mi patria»

En la última convocatoria de la selección peruana para la fecha doble de Eliminatorias 2026, Óscar Ibáñez llamó a Paolo Guerrero para los partidos ante Bolivia y Venezuela. Este hecho sorprendió a muchos ya que el ‘Depredador’ había comentado meses atrás de que su último partido con Perú había sido ante Argentina.

Sin embargo, Paolo Guerrero ofreció una conferencia de prensa este viernes en la Videna tras la práctica de Óscar Ibáñez con los demás futbolistas del torneo local y comentó estar contento de seguir vistiendo la camiseta bicolor para las Eliminatorias Sudamericanas.

«Si soy convocado no puedo decir no y sobre todo a mi patria a la que quiero mucho. Soy nacionalista, peleo por los míos y peleo por mi Perú. Entonces nadie me tiene que cambiar, al contrario, lo asumí con mucha tranquilidad», comentó el ‘Depredador’ ante los medios de prensa.

Asimismo, Guerrero agregó que tuvo una conversación con Óscar Ibáñez y finalmente el DT le comentó que contaba con él para lo que restaba de las Eliminatorias. «Después de la conversación que tuve con Óscar, no es que me convenció, porque nadie me tiene que convencer para jugar al fútbol. Me manifesté que ya era hora que vengan jugadores jóvenes a la selección», expresó.

