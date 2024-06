Partido, Perú – Argentina en vivo: horario, canal, alineaciones y pronóstico

Perú vs. Argentina EN VIVO ONLINE se enfrentan por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2024. Ambas selecciones se verán las caras en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. La selección peruana necesita ganar y esperar un resultado favorable del partido entre Chile vs. Canadá, mientras que la ‘Albiceleste’ ya está clasificada a los cuartos de final del torneo Conmebol y aprovechará la ocasión para darle minutos a los jugadores que no han podido tener acción.

La ‘Bicolor’ llega al crucial encuentro frente a la Argentina de Messi tras perder 1-0 ante Canadá en la fecha pasada, por lo que dejó pasar una gran oportunidad de asegurar sus primeros tres puntos. Por el lado de Argentina, la ‘Albiceleste’ venció a Chile y confirmó su presencia en la siguiente fase.

En la previa del partido, el técnico argentino Lionel Scaloni aseguró que para el partido contra Perú irán desde el inicio todos los jugadores que no han tenido minutos en esta Copa América. Es decir, Argentina iría con un equipo alterno frente a la ‘Bicolor’.

Por ello, a continuación, te compartimos todos los detalles para que estés bien informado del Perú vs. Argentina EN VIVO.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS. ARGENTINA?

El partido Perú vs. Argentina está programado por Conmebol para este sábado 29 de junio a las 7 de la noche (horario peruano). El cotejo se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami y contará con la presencia de varios hinchas peruanos.

En caso estés en otro país que no es Perú y quieres ver el partido ante Argentina, aquí te contamos los diversos horarios en el mundo para que puedas seguir el minuto a minuto.

Perú: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Brasil: 9:00 pm

Estados Unidos: 7:00 pm

Chile: 8:00 pm

POSIBLE ALINEACIONES DE PERÚ VS. ARGENTINA

Perú: Pedro Gallese; Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Marcos López; Gianluca Lapadula y Edison Flores.

Argentina: Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho.

¿CUÁNTOS PUNTOS NECESITA PERÚ PARA CLASIFICAR?

El 0-0 contra Chile y 0-1 contra Canadá ha dejado a Perú en una situación delicada. Con solo un punto en la bolsa, la ‘Bicolor’ necesita una estrategia clara y resultados contundentes en los próximos partidos para mantener viva la esperanza de avanzar en el certamen.

Es así que el único resultado que le sirve a la selección peruana es a victoria sobre Argentina y que Canadá y Chile no se saquen distancias, es decir, que empaten sin goles. De esta manera, Perú quedaría en igualdad de puntos con Canadá, pero tendría mejor diferencia de goles. Logrando así la segunda posición en el Grupo A, clasificando a cuartos de final.

¿DÓNDE SE JUEGA EL PERÚ VS. ARGENTINA?

El encuentro entre Perú y Argentina está programado para disputarse el sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. El recinto deportivo tiene capacidad para más de 65 mil espectadores.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A DE LA COPA AMÉRICA

Conoce cómo marcha la tabla del Grupo A de la Copa América 2024.

ÚLTIMOS PARTIDOS ENTRE PERÚ VS. ARGENTINA

LA PALABRA DE MIGUEL ARAUJO TRAS SER EXPULSADO VS. CANADÁ

Durante el encuentro entre Perú y Canadá por la Copa América 2024, hubo un momento en el que, en líneas generales, llegó a afectar el juego de los dirigidos de Jorge Fossati: la expulsión de Miguel Araujo.

Ahora, luego de que el defensa viera la roja en el minuto 59 tras una dura entrada a Jacob Shaffelburg, el seleccionado peruano no dudó en publicar un post a través de sus redes sociales que ha sorprendido a muchos.

En su cuenta oficial de Instagram, el jugador del Portland Timbers hizo público una fotografía en la que se aprecia el interior de un gimnasio. Además de ello, el futbolista acompañó la imagen con un mensaje.

«Esta ha sido siempre mi esencia: trabajo constante, perseverancia y hoy más que nunca la resiliencia. Porque para poder seguir avanzando hay que ser valientes, aceptar y aprender de lo sucedido. A seguir trabajando», señaló.