El fútbol en vivo para hoy, jueves 12 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

Nations League – UEFA

12.00 p.m. | Armenia vs Chipre – ESPN 3 y Disney+

12.00 p.m. | Turquía vs Bélgica – ESPN 2 y Disney+

2.45 p.m. | Italia vs Francia – ESPN y Disney+

2.45 p.m. | Inglaterra vs Croacia – ESPN 2 y Disney+

2.45 p.m. | Albania vs Finlandia – Disney+

2.45 p.m. | República Checa vs España – ESPN 3 y Disney+

2.45 p.m. | San Marino vs Bielorrusia – Disney+

2.45 p.m. | Montenegro vs Letonia – Disney+