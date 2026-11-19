Partidos de hoy, jueves 19 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 19 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
- Mundial Sub-17 – FIFA
8.00 a.m. | Nueva Caledonia vs Ecuador – DSports 2 y DGO
8.00 a.m. | Francia vs Haití – Antena Play y Fox Sports 2
8.30 a.m. | Corea del Sur vs Uganda – DAZN
9.00 a.m. | Arabia Saudita vs Uruguay – DSports y DGO
10.00 a.m. | Mozambique vs Dinamarca – DAZN
10.30 a.m. | Qatar vs Panamá – DAZN
11.00 a.m. | Egipto vs Grecia – – DAZN
11.00 a.m. | Argentina vs Australia – DSports+ y DGO
- Brasileirao – Brasil
2.30 a.m. | Sao Paulo vs Fluminense – Fanatiz y Globo
2.30 a.m. | Vitória vs Bragantino – Fanatiz y SporTV
2.30 a.m. | Vasco vs Internacional – Fanatiz y Premiere
- Champions League Femenina – UEFA
12.45 p.m. | Paris FC vs Koge – Disney+
12.45 p.m. | Austria Wien vs Bayern – ESPN 4 y Disney+
3.00 p.m. | Barcelona vs Servette – ESPN 4 y Disney+
3.00 p.m. | Barcelona vs Servette – Disney+
3.00 p.m. | Arsenal vs Olympique de Lyon – ESPN 5 y Disney+