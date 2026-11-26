Partidos de hoy, jueves 26 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 26 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
- Europa League – UEFA
12:45 p.m. | Celta vs Bournemouth – ESPN 4, Disney+
12:45 p.m. | Olympiacos vs Milan – ESPN 2, Disney+
12:45 p.m. | Viktoria Plzen vs Benfica – ESPN, Disney+
12:45 p.m. | Marsella vs Levski Sofia – ESPN 3, Disney+
12:45 p.m. | GNK Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen – ESPN 3, Disney+
12:45 p.m. | RB Salzburgo vs FC Ararat-Armenia – ESPN 7, Disney+
12:45 p.m. | Besiktas vs Hapoel Beer Sheva – Disney+
12:45 p.m. | Saint-Gilloise vs Lech Poznan – Disney+
3:00 p.m. | Juventus vs AC Omonia – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Sunderlan vs Jagiellonia – ESPN 4, Disney+
3:00 p.m. | Hoffenheim vs Sturn Graz – Disney+
3:00 p.m. | NEC Nijmegen vs Rennes – ESPN 7, Disney+
3:00 p.m. | Lyon vs Lillestrom – ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Sparta Praga vs AZ Alkmaar – ESPN 5, Disney+
3:00 p.m. | Crystal Palace vs Real Sociedad – ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Ferencvaros vs NK Celje – Disney+
3:00 p.m. | OFI Creta vs Anderlecht – Disney+
3:00 p.m. | Torrense vs Celtic – Disney+
- Conference League – UEFA
10:30 a.m. | FC Kairat vs Mjallby AIF – Disney+
12:45 p.m. | Ajax vs FC Thun – Disney+
12:45 p.m. | Brighton vs Craiova – Disney+
12:45 p.m. | FKB Jablonec vs Lugano – Disney+
12:45 p.m. | Hearts vs Monaco – Disney+
12:45 p.m. | SK Brann vs AGF Aarhus – Disney+
12:45 p.m. | Pafos vs Midtjylland – Disney+
12:45 p.m. | Klubi vs Lincoln Red Imps – Disney+
12:45 p.m. | FC Iberia vs Getafe – Disney+
12:45 p.m. | Kauro Zalgiris vs Riga FC – Disney+
3:00 p.m. | Friburgo vs Twente – Disney+
3:00 p.m. | Braga vs KuPS – Disney+
3:00 p.m. | Gent vs Crvena Zvezda – Disney+
3:00 p.m. | Nordsjaellan vs Panathinaikos – Disney+
3:00 p.m. | CSKA Sofia vs Trabszonspor – Disney+
3:00 p.m. | Hajduk Split vs Sint-Truiden VV – Disney+
3:00 p.m. | Borac Banja vs Atalantan – Disney+
3:00 p.m. | Inter Club d’Escaldes vs Copenhague – Disney+
- Mundial Sub 17 – FIFA
9:00 a.m. | Uzbekistán vs Italia – DSports+, DGO, Paramount+, DAZN
10:00 a.m. | Marruecos vs España – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
- Serie A – Brasil
6:00 p.m. | Sao Paulo vs Remo – L1 Play