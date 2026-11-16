Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, lunes 16 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, LUNES 16 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | UTC vs Los Chankas – L1 Max, L1 Play
3:00 p.m. | CD Moquegua vs Atlético Grau – L1 Max, L1 Play
3:00 p.m. | Cusco FC vs ADT – L1 Max, L1 Play
- Amistoso internacional – FIFA
1:00 p.m. | Andorra vs Azerbaiyán – Disney+
7:00 p.m. | Argentina vs Costa Rica – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
- Nations League – UEFA
10:00 a.m. | Islas Feroe vs Moldavia – Disney+
10:00 a.m. | Kazajistán vs Eslovaquia – ESPN 4, Disney+
12:00 p.m. | Estonia vs Bulgaria – Disney+
12:00 p.m. | Lituania vs Liechtenstein – Disney+
12:00 p.m. | Islandia vs Luxemburgo – ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Grecia vs Serbia – ESPN 4, Disney+
2:45 p.m. | Alemania vs Países Bajos – ESPN, Disney+
2:45 p.m. | Gibraltar vs Malta – Disney+
2:45 p.m. | Macedonia vs Eslovenia – Disney+
2:45 p.m. | Suiza vs Escocia – ESPN 5, Disney+
- Nations League – CONCACAF
2:00 p.m. | Guadalupe vs Bermudas – Concacaf YouTube
2:00 p.m. | Guyana vs Puerto Rico – Concacaf YouTube
3:00 p.m. | Cuba vs Granada – Concacaf YouTube
7:00 p.m. | Martinica vs Aruba – Concacaf YouTube
7:00 p.m. | Trinidad y Tobago vs Antigua y Barbuda – Concacaf YouTube
8:00 p.m. | Canadá vs Guatemala – Concacaf YouTube