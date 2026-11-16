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Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, lunes 16 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, LUNES 16 DE NOVIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | UTC vs Los Chankas – L1 Max, L1 Play

3:00 p.m. | CD Moquegua vs Atlético Grau – L1 Max, L1 Play

3:00 p.m. | Cusco FC vs ADT – L1 Max, L1 Play

  • Amistoso internacional – FIFA

1:00 p.m. | Andorra vs Azerbaiyán – Disney+

7:00 p.m. | Argentina vs Costa Rica – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

  • Nations League – UEFA

10:00 a.m. | Islas Feroe vs Moldavia – Disney+

10:00 a.m. | Kazajistán vs Eslovaquia – ESPN 4, Disney+

12:00 p.m. | Estonia vs Bulgaria – Disney+

12:00 p.m. | Lituania vs Liechtenstein – Disney+

12:00 p.m. | Islandia vs Luxemburgo – ESPN 2, Disney+

2:45 p.m. | Grecia vs Serbia – ESPN 4, Disney+

2:45 p.m. | Alemania vs Países Bajos – ESPN, Disney+

2:45 p.m. | Gibraltar vs Malta – Disney+

2:45 p.m. | Macedonia vs Eslovenia – Disney+

2:45 p.m. | Suiza vs Escocia – ESPN 5, Disney+

  • Nations League – CONCACAF

2:00 p.m. | Guadalupe vs Bermudas – Concacaf YouTube

2:00 p.m. | Guyana vs Puerto Rico – Concacaf YouTube

3:00 p.m. | Cuba vs Granada – Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Martinica vs Aruba – Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Trinidad y Tobago vs Antigua y Barbuda – Concacaf YouTube

8:00 p.m. | Canadá vs Guatemala – Concacaf YouTube

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