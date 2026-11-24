Partidos de hoy, martes 24 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 24 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 24 DE NOVIEMBRE
- Mundial Sub 17 – FIFA
7:30 a.m. | Venezuela vs. Rumanía – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
9:30 a.m. | República Dominicana vs. Chile – DSports+, DGO, Paramount+, DAZN
10:00 a.m. | Brasil vs. Tanzania – DSports, DGO
10:30 a.m. | Honduras vs. Colombia – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. | Galatasaray vs. Aston Villa – ESPN, Disney+
12:45 p.m. | Bodo/Glimt vs. LASK – ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Arsenal vs. Borussia Dortmund – ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Manchester City vs. Napoli – ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Real Madrid vs. PSV – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Feyenoord vs. Porto – ESPN 7, Disney+
3:00 p.m. | RB Leipzig vs. Lens – ESPN 6, Disney+
3:00 p.m. | Slovan Bratislava vs. Real Betis – ESPN 4, Disney+
3:00 p.m. | Como vs. AEK – ESPN 5, Disney+
- Serie A – Brasil
4:00 p.m. | Chapecoense vs. Palmeiras – L1 Play
- LigaPro – Ecuador
7:00 p.m. | Barcelona vs. Independiente del Valle – Zapping
- MLS – Estados Unidos
10:00 p.m. | San Jose Earthquakes vs. Houston Dynamo – Apple TV