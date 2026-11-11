X Publicidad
Temas
🔴 ALERTA NIÑO
Lo último
Yo Soy
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
🔴 ALERTA NIÑO
Lo último
Yo Soy
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 11 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE

  • Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. | Leuven vs Koge – Disney+

3.00 p.m. | Benfica vs Austria Viena – Disney+

3.00 p.m. | Juventus vs Olympique Lyon – ESPN 2, Disney+

  • Europa Cup Femenina – UEFA

11:00 a.m. | Czarni Sosnowiec vs Brann

12.00 p.m. | Brondby vs Rosenborg

12.00 p.m. | Fenerbahce vs Real Sociedad

12:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs PSV

1.00 p.m. | Hammarby vs Myjava

1.00 p.m. | Malmö vs Ajax

1.00 p.m. | Torreense vs vs Sparta Praga

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo