Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 11 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
- Champions League Femenina – UEFA
12:45 p.m. | Leuven vs Koge – Disney+
3.00 p.m. | Benfica vs Austria Viena – Disney+
3.00 p.m. | Juventus vs Olympique Lyon – ESPN 2, Disney+
- Europa Cup Femenina – UEFA
11:00 a.m. | Czarni Sosnowiec vs Brann
12.00 p.m. | Brondby vs Rosenborg
12.00 p.m. | Fenerbahce vs Real Sociedad
12:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs PSV
1.00 p.m. | Hammarby vs Myjava
1.00 p.m. | Malmö vs Ajax
1.00 p.m. | Torreense vs vs Sparta Praga