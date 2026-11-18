Partidos de hoy, miércoles 18 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 18 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3.00 p. m. | Alianza Atlético vs Melgar – L1 MAX
- Copa del Rey – España
1.00 p. m. | Utebo vs Sabadell
1.00 p. m. | Portugalete vs Real Unión
2.00 p. m. | CD Badajoz vs Tenerife
2.00 p. m. | Alcoyano vs Mallorca
2.30 p. m. | Reus FCR vs Barakaldo
2.30 p. m. | Deportivo Minera vs Cartagena
- Brasileirao – Brasil
5.30 p. m. | Coritiba vs Santos – Fanatiz
6.00 p. m. | Remo vs Chapecoense – Fanatiz
6.30 p. m. | Flamengo vs Atlético Paranaense – Fanatiz
6.30 p. m. | Cruzeiro vs Palmeiras – Fanatiz
7.30 p. m. | Gremio vs Bahía – Fanatiz
7.30 p. m. | Corinthians vs Botafogo – Fanatiz