Partidos de hoy, miércoles 25 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 25 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
- Copa Perú
12:00 p.m. | Minas Pamputa vs Cajabamba – Bicolor+
3:00 p.m. | Viargoca vs Tiro – Bicolor+
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. | Sabah FC vs Barcelona – ESPN, Disney+
12:45 p.m. | Slavia Praga vs Villarreal – ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Atlético Madrid vs Viking – ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Brujas vs Liverpool – ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Inter vs Stuttgart – ESPN 4, Disney+
3:00 p.m. | Lille vs Bayern Munich – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | PSG vs AS Roma – ESPN 5, Disney+
3:00 p.m. | Shakhtar vs Fenerbahce – Disney+
3:00 p.m. | Sporting Lisboa vs Manchester United- Disney+, ESPN 7
- Liga de Argentina
7:00 p.m. | Boca Juniors vs Independiente Rivadavia – ESPN, Disney+
- Liga MX
8:00 p.m. | Toluca vs Atlas – Canal 5, Azteca 7, TUDN
10:10 p.m. | Monterrey vs América – Canal 5, Azteca 7, TUDN
- Liga Ecuador
7:00 p.m. | Barcelona SC vs Independiente del Valle – Zapping Sports, Zapping
- Campeonato Brasileño de Serie A
6:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Corinthians – Fanatiz