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Deportes

Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 14 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

  • Liga Femenina – Perú

3.00 p. m. | Universitario vs. Alianza Lima – Bicolor+ Premium

  • Liga 2 – Perú

3.30 p. m. | ADA Jaen vs. Carlos Mannucci – Bicolor+ Premium

  • Copa Perú

3.00 p.m. | Vinicunca vs. Machete – Bicolor+ Premium

3.00 p.m. | Deportivo Bancos vs. Viargoca – Bicolor+ Premium

  • Amistosos internacionales

9.00 a.m. | Kosovo vs. Israel – Disney+

12.00 p.m. | Noruega vs. Gales – Disney+

12.00 p.m. | Georgia vs. Hungría – ESPN 3 y Disney+

2.45 p.m. | Portugal vs. Dinamarca – Disney+

2.45 p.m. | Rumania vs. Polonia – Disney+

2.45 p.m. | Austria vs. Irlanda – ESPN y Disney+

2.45 p.m. | Suecia vs. Bosnia y Herzegovina – Disney+

2.45 p.m. | Irlanda del Norte vs. Ucrania – Disney+

  • Copa Argentina

5.00 p.m. | Banfield vs. Boca Juniors – TyC Sports

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