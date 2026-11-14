Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 14 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
- Liga Femenina – Perú
3.00 p. m. | Universitario vs. Alianza Lima – Bicolor+ Premium
- Liga 2 – Perú
3.30 p. m. | ADA Jaen vs. Carlos Mannucci – Bicolor+ Premium
- Copa Perú
3.00 p.m. | Vinicunca vs. Machete – Bicolor+ Premium
3.00 p.m. | Deportivo Bancos vs. Viargoca – Bicolor+ Premium
- Amistosos internacionales
9.00 a.m. | Kosovo vs. Israel – Disney+
12.00 p.m. | Noruega vs. Gales – Disney+
12.00 p.m. | Georgia vs. Hungría – ESPN 3 y Disney+
2.45 p.m. | Portugal vs. Dinamarca – Disney+
2.45 p.m. | Rumania vs. Polonia – Disney+
2.45 p.m. | Austria vs. Irlanda – ESPN y Disney+
2.45 p.m. | Suecia vs. Bosnia y Herzegovina – Disney+
2.45 p.m. | Irlanda del Norte vs. Ucrania – Disney+
- Copa Argentina
5.00 p.m. | Banfield vs. Boca Juniors – TyC Sports