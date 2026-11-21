Partidos de hoy, sábado 21 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 21 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3.00 p.m. | Alianza Lima vs. FC Cajamarca – L1 MAX
- Copa Sudamericana – Conmebol
5.30 p.m. | Atlético Mineiro vs. Boca Juniors – ESPN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+
- LaLiga – España
8.00 a.m. | Alavés vs. Deportivo de A Coruña – Disney+
10.15 a.m. | Rayo Vallecano vs. Valencia – DSports, DGO y DAZN
12.30 p.m. | Sevilla vs. Real Betis – DSports, DGO y DAZN
3.00 p.m. | Real Madrid vs. Celta de Vigo – Disney+
- Premier League – Inglaterra
7.30 a.m. | Manchester City vs. Fulham – Disney+
10.00 a.m. | Bournemouth vs. Nottingham Forest – Disney+
10.00 a.m. | Aston Villa vs. Sunderland – Disney+
10.00 a.m. | Tottenham vs. Ipswich – Disney+
10.00 a.m. | Coventry vs. Crystal Palace – Disney+
10.00 a.m. | Chelsea vs. Leeds United – Disney+
12.30 p.m. | Newcastle vs. Arsenal – Disney+
- Serie A – Italia
9.00 a.m. | Lazio vs Lecce – Disney+
9.00 a.m. | Como vs Cagliari – Disney+
12.00 p.m. | Parma vs Roma – Disney+
2.45 p.m. | Nápoles vs Torino – Disney+
- Bundesliga – Alemania
9.30 a.m. | Borussia M’gladbach vs Borussia Dortmund – Disney+
9.30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Padeborn – Disney+
9.30 a.m. | Union Berlin vs RB Leipzig – Disney+
9.30 a.m. | Elverberg vs Friburgo – Disney+
9.30 a.m. | Eintracht Fráncfort vs Hoffenheim – Disney+
12.30 p.m. | Schalke 04 vs Stuttgart – Disney+
- Ligue 1 – Francia
11.15 a.m. | Niza vs PSG – Disney+
2.45 p.m. | Lens vs Toulouse – Disney+
2.45 p.m. | Estrasburgo vs Brest – Disney+
2.45 p.m. | Mónaco vs Auxerre – Disney+
2.45 p.m. | Lille vs Lyon – Disney+
- Mundial Sub-17 – FIFA
7.30 a.m. | Serbia vs Honduras – DAZN
7.30 a.m. | Japón vs Colombia – DSports, DGO y DAZN
8.00 a.m. | Camerún vs Venezuela – DSports, DGO y DAZN
8.00 a.m. | Tanzania vs Costa Rica – DAZN
9.30 a.m. | República Dominicana vs Montenegro – DAZN
10.00 a.m. | Brasil vs Irlanda – DSports, DGO y DAZN
10.30 a.m. | México vs Rumania – DAZN
10.30 a.m. | Chile vs Argelia – DSports, DGO y DAZN
- Brasileirao – Brasil
2.30 p.m. | Palmeiras vs Flamengo – L1 Play
3.30 p.m. | Bahia vs Coritiba – L1 Play
7.00 p.m. | Chapecoense vs Cruzeiro – L1 Play
- Liga Profesional – Argentina
1.00 p.m. | Defensa y Justicia vs Barracas Central – Fanatiz y ESPN Premium
3.00 p.m. | Argentinos Jrs vs Independiente – Fanatiz y TNT Sports
- MLS – Estados Unidos y Canadá
2.00 p.m. | New England Revolution vs Philadelphia Union – MLS Season Pass
4.00 p.m. | FC Dallas vs Portland Timbers – MLS Season Pass
6.00 p.m. | Inter Miami vs Columbus Crew – MLS Season Pass