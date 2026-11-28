Partidos de hoy, sábado 28 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 28 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
- Cops Libertadores – Conmebol
3:00 p.m. | Estudiantes vs. Palmeiras – ESPN y Disney+
- LaLiga – España
8:00 a.m. | Real Betis vs. Rayo Vallecano – Disney+
10:15 a.m. | Málaga vs. Athletic Club – DSports y DGO
12:30 p.m. | Elche vs. Atlético de Madrid – DSports y DGO
3:00 p.m. | Real Madrid vs. Alavés – Disney+
- Premier League
10:00 a.m. | Leeds United vs. Coventry – Disney+
10:00 a.m. | Manchester United vs. Brentford – Disney+
12:30 p.m. | Ipswich vs. Aston Villa – Disney+
- Bundesliga
9:30 a.m. | Colonia vs. Elversberg – Disney+
9:30 a.m. | Hamburgo vs. Bayern Munich -Disney+
9:30 a.m. | Mainz vs. Union Berlín – Disney+
9:30 a.m. | Padeborn vs. Schalke – Disney+
12:30 p.m. | Stuttgart vs. Eintracht Fráncfort – Disney+
- Serie A
9:00 a.m. | Frosinone vs. Parma – Disney+
12:00 p.m. | Torino vs. Lazio – Disney+
2:45 p.m. | Inter vs. Genoa – Disney+
- Ligue 1
11:15 a.m. | Angers vs. Lens – Disney+
2:45 p.m. | Le Havre vs. Estrasburgo – Disney+
2:45 p.m. | Le Mans vs. Lille – Disney+
2:45 p.m. | Niza vs. Troyes – Disney+
2:45 p.m. | PSG vs. Lorient – Disney+