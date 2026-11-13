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Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 13 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

  • Amistoso internacionales

6.00 p.m. | Argentina vs Uruguay – TyC Sports y Telefe

7.00 p.m. | Colombia vs Chile – Fanatiz y Caracol TV

8.00 p.m. | Perú vs Bolivia – América TV y América TV GO

8.00 p.m. | Ecuador vs Costa Rica – Fanatiz y Repretel

  • Nations League – UEFA

12.00 p.m. | Moldavia vs Kazajistán – ESPN 2 y Disney+

2.45 p.m. | Países Bajos vs Grecia – ESPN 2 y Disney+

2.45 p.m. | Serbia vs Alemania – ESPN y Disney+

2.45 p.m. | Escocia vs Macedonia del Norte – Disney+

2.45 p.m. | Bulgaria vs Islandia – Disney+

2.45 p.m. | Eslovenia vs Suiza – ESPN 4 y Disney+

2.45 p.m. | Luxemburgo vs Estonia – Disney+

2.45 p.m. | Eslovaquia vs Islas Feroe – Disney+

  • Copa de África de Naciones

8.00 a.m. | Zambia vs Burundi – DAZN

8.00 a.m. | Mozambique vs Etiopía – DAZN

8.00 a.m. | Comores vs Congo – DAZN

11.00 a.m. | Cabo Verde vs Liberia – DAZN

11.00 a.m. | Burkina Faso vs Mauritania – DAZN

11:00 a.m. | Nigeria vs Tanzania – DAZN

11.00 a.m. | Gabón vs Lesoto – DAZN

11.00 a.m. | Túnez vs Libia – DAZN

11.00 a.m. | Sudáfrica vs Kenia – DAZN

2.00 p.m. | Mali vs Ruanda – DAZN

2.00 p.m. | Egipto vs Malaui – DAZN

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