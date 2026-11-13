Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 13 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
- Amistoso internacionales
6.00 p.m. | Argentina vs Uruguay – TyC Sports y Telefe
7.00 p.m. | Colombia vs Chile – Fanatiz y Caracol TV
8.00 p.m. | Perú vs Bolivia – América TV y América TV GO
8.00 p.m. | Ecuador vs Costa Rica – Fanatiz y Repretel
- Nations League – UEFA
12.00 p.m. | Moldavia vs Kazajistán – ESPN 2 y Disney+
2.45 p.m. | Países Bajos vs Grecia – ESPN 2 y Disney+
2.45 p.m. | Serbia vs Alemania – ESPN y Disney+
2.45 p.m. | Escocia vs Macedonia del Norte – Disney+
2.45 p.m. | Bulgaria vs Islandia – Disney+
2.45 p.m. | Eslovenia vs Suiza – ESPN 4 y Disney+
2.45 p.m. | Luxemburgo vs Estonia – Disney+
2.45 p.m. | Eslovaquia vs Islas Feroe – Disney+
- Copa de África de Naciones
8.00 a.m. | Zambia vs Burundi – DAZN
8.00 a.m. | Mozambique vs Etiopía – DAZN
8.00 a.m. | Comores vs Congo – DAZN
11.00 a.m. | Cabo Verde vs Liberia – DAZN
11.00 a.m. | Burkina Faso vs Mauritania – DAZN
11:00 a.m. | Nigeria vs Tanzania – DAZN
11.00 a.m. | Gabón vs Lesoto – DAZN
11.00 a.m. | Túnez vs Libia – DAZN
11.00 a.m. | Sudáfrica vs Kenia – DAZN
2.00 p.m. | Mali vs Ruanda – DAZN
2.00 p.m. | Egipto vs Malaui – DAZN