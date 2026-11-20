Partidos de hoy, viernes 20 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 20 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Athletic vs Espanyol – DSports 2, DGO, DAZN, Paramount+
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Bayern Múnich vs Colonia – ESPN, Disney
- Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. | Troyes vs Le Havre – Disney+
- Primera División – Argentina
6:00 p.m. | Vélez vs Belgrano – TyC Sports
- Mundial Sub 17 – FIFA
9:00 a.m. | España vs China – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
10:00 a.m. | Italia vs Jamaica – DSports, DGO, Paramount+, DAZN