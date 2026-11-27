Partidos de hoy, viernes 27 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 27 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
- Mundial Sub 17 – FIFA
8:00 a.m. | Colombia vs Serbia – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
9:00 a.m. | Costa Rica vs Brasil – DSports+, DGO, Paramount+, DAZN
10:00 a.m. | Montenegro vs Chile – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
11:00 a.m. | Venezuela vs México – DSports+, DGO, Paramount+, DAZN
- LigaPro – Ecuador
2:00 p.m. | Delfín SC vs Orense – Zapping
4:30 p.m. | Deportivo Cuenca vs Manta – Zapping
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach
- Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. | Stade Brestois vs Paris FC – Disney+
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Venezia vs Bologna – ESPN 2, Disney+
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Levante vs Racing – ESPN 4, Disney+
- Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. | Nottingham Forest vs Chelsea – ESPN, Disney+
- Championship – Inglaterra
3:00 p.m. | Southampton vs Middlesbrough – ESPN 5, Disney+
- Brasileirao – Brasil
6:00 p.m. | Fluminense vs Cruzeiro – L1 Play