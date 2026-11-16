Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Sobre el final de la fecha 17 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 17 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a FC Cajamarca, Universitario visita en el Estadio IPD a Sport Huancayo, mientras que Sporting Cristal recibe en el Alberto Gallardo a Cienciano.

Domingo 15 de noviembre

FINAL | Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys

FINAL | Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso

Lunes 16 de noviembre

FINAL | UTC 5-3 Chankas

FINAL | CD Moquegua 2-1 Atlético Grau

FINAL | Cusco FC 2-2 ADT

Miércoles 18 de noviembre

3:00 p. m. | Alianza Atlético vs. Melgar

Sábado 21 de noviembre

3:30 p. m. | Alianza Lima vs. FC Cajamarca

Domingo 22 de noviembre

3:00 p. m. | Sport Huancayo vs. Universitario

3:00 p. m. | Sporting Cristal vs. Cienciano

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

TABLA DE POSICIONES DEL ACUMULADO

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