Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 17
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Sobre el final de la fecha 17 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
RESULTADOS DE LA FECHA 17 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a FC Cajamarca, Universitario visita en el Estadio IPD a Sport Huancayo, mientras que Sporting Cristal recibe en el Alberto Gallardo a Cienciano.
- Domingo 15 de noviembre
FINAL | Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys
FINAL | Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso
- Lunes 16 de noviembre
FINAL | UTC 5-3 Chankas
FINAL | CD Moquegua 2-1 Atlético Grau
FINAL | Cusco FC 2-2 ADT
- Miércoles 18 de noviembre
3:00 p. m. | Alianza Atlético vs. Melgar
- Sábado 21 de noviembre
3:30 p. m. | Alianza Lima vs. FC Cajamarca
- Domingo 22 de noviembre
3:00 p. m. | Sport Huancayo vs. Universitario
3:00 p. m. | Sporting Cristal vs. Cienciano