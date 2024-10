Presidente de Cienciano aseguró que Cueva tendrá cita con el psicólogo tras discusión con Ferrari

El último domingo, Universitario venció 3-1 a Cienciano en el Monumental por la penúltima fecha del Torneo Clausura. La algarabía de los hinchas fue inmensa pero quien se llevó la atención fue la presencia de Christian Cueva quien estuvo de titular en el encuentro.

Tras una serie de pifias, insultos y más de los hinchas a Cueva, el futbolista también tuvo un altercado con Jean Ferrari. El administrador de Universitario quien estaba en la parte baja de la tribuna occidente, estuvo involucrado en esta pelea junto al exjugador de Alianza Lima.

Tras la derrota de #Cienciano frente a #universitario, Christian #cueva tuvo un cruce de palabras con Jean #Ferrari 🔥



📹: Difusión pic.twitter.com/AQ2pmsOxIm — Diario El Diez (@eldiezperu) October 28, 2024

Ante el comportamiento de Cueva en el Monumental, el futbolista tendrá una cita con el psicólogo del club cusqueño, pues así lo dio a conocer el presidente del ‘Papá’, Sergio Ludeña.

«Teníamos que escucharlo, tendremos una reunión con él y hablaremos un poco más calmados sobre esto en particular. Cueva tiene un psicólogo que va a conversar con él y le dará las recomendaciones del caso para que eso no se vuelva a repetir. Entendemos que hubo una acción y una reacción no adecuada”, señaló Ludeña ante los medios de prensa.

Cabe mencionar que Christian Cueva salió a la mitad del segundo tiempo y fue ahí cuando los hinchas de Universitario empezaron a pifiarlo e insultarlo, además, según lo que comenta Cueva, vio a Ferrari y solo le respondió.

VIDEO RECOMENDADO