Presidente de la Comisión Disciplinaria de la FPF: «soy hincha de Alianza Lima»

Ante la creciente ola de críticas debido a la aparente inacción para establecer sanciones a jugadores de Universitario de Deportes y Melgar de Arequipa, que se agarraron a golpes tras un partido válido por el Torneo Clausura de la Liga 1, el presidente de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Miguel Grau, salió al frente y reconoció que es hincha de Alianza Lima, precisamente el club que está pidiendo que sea apartado del cargo que hoy ostenta.

En declaraciones para el programa ‘Pase a las redes’ de Latina Deportes, aseguró que los integrantes de la mencionada comisión no son influidos desde ningún lado y que, si bien son hinchas de distintos equipos, ello no los aleja de ser imparciales al momento de aplicar sanciones.

«Soy hincha de Alianza: mi papá era socio, mi hijo era socio, mi papá tenía 3 asientos en el estadio. Coki Gonzales me hizo una entrevista cuando fui abogado de Alianza en el caso Johnnier Montaño. Pero por más que sea de Alianza y de que algunos miembros de la comisión sean de la U, yo doy fe que en las decisiones todo el mundo se pone la camiseta de la justicia. Rechazo las insinuaciones de que somos manipulados», remarcó Miguel Grau.

No obstante aceptar que es hincha de Alianza Lima, no tuvo reparos en asegurar que desde el club blanquiazul hay una campaña en contra de la Comisión Disciplinaria de la FPF. «Alianza Lima está haciendo una campaña para intimar y atacar a la Comisión de Justicia. Decidimos salir esta vez a los medios, precisamente, por esa campaña de desprestigio. La comisión no está inclinada, no tenemos ninguna injerencia de nadie», enfatizó.

PRESIDENTE DE COMISIÓN DISCIPLINARIA EXPLICÓ QUÉ PASÓ EN EL CASO DE LA PELEA DE JUGADORES ENTRE LA U Y MELGAR

El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Migue Grau, explicó que tras la pelea que se produjo al final del encuentro en el que Melgar de Arequipa venció 1-0 a Universitario de Deportes, ocurrió una incongruencia entre los informes del árbitro y del delegado del partido. Mientras que el juez central indicó que hubo 1 expulsado, el delegado mencionó que había 7.

«La comisión no pudo iniciar el proceso sancionador, porque los informes del árbitro y del delegado presentaban inconsistencias. Algo que nunca había pasado. El partido fue el miércoles 31 de julio y recién el viernes 2 de agosto subieron sus informes. Pedimos que se pongan de acuerdo, pero hasta el lunes 5 no había aclaración. Pasado el feriado, recién el miércoles 7 el delegado se reafirmó, por lo que continuó la inconsistencia. Ayer jueves 8 se encargó la respectiva resolución y nos la entregaron hoy», comentó.

Miguel Grau continuó con su explicación: «entonces hoy se ha notificado a los clubes, que tienen 3 días hábiles para dar sus descargos (lunes 12, martes 13 y miércoles 14). Entonces el jueves 15 los comisionados revisaremos los descargos y decidiremos qué hacer, por lo que las sanciones saldrán la tarde de ese jueves o el viernes 16 de agosto».

Sobre el porqué no actuaron con anticipación tras ver que había una incongruencia entre los informes del árbitro y del delegado del Melgar vs la U, Miguel Grau explicó que es política de la Comisión Disciplinaria no actuar sin antes tener los informes claros y que el propio reglamento de la Comisión les da esa facultad.

«El reglamento es antiguo, un poco mal hecho y hay que cambiarlo, y eso lo tienen que hacer los clubes. El reglamento no obliga a la comisión a actuar, dice que es discrecional. Ante una facultad discrecional, los clubes tienen que respetar las decisiones de la comisión«, concluyó.

