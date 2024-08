¿Qué dijo Kimberly García tras lograr el 4° puesto en relevos mixtos de París 2024?

La atleta nacional Kimberly García obtuvo el cuarto puesto en relevos mixtos de los Juegos Olímpicos París 2024 junto a César Rodríguez. Ambos quedaron a solo segundos se ocupar un lugar en el podio.

Tras su competencia, Kimberly García dijo haberlo dado todo en esta oportunidad y sentirse satisfecha por el esfuerzo realizado.

«Creo que hemos dado lo mejor de nosotros, estamos satisfechos con nuestro esfuerzo porque ya no podíamos más. Acá no solo dependemos de nosotros, sino también de un juez y en ese sentido ya teníamos dos paletas por lo que estábamos en capilla y si nos daban una más teníamos que parar tres minutos entonces habríamos llegado a la meta más atrás», dijo Kimberly García.

«Siempre tenemos que tener un poco más de cuidado. Al final me la jugué sin importar que me castigaran porque quería esa medalla, pero fue bien luchado. Yo sí puedo decir que hoy he dado todo de mi, que estamos satisfechos pero no felices. Lo hemos dado todo, obvio queríamos más, estábamos bastante cerca pero así es la competencia. Tenemos que aprender siempre lo bueno», sentenció en diálogo con el Comité Olímpico Peruano (COP).

Cabe mencionar que los españoles María Pérez y Álvaro Martín (2:50:31) se quedaron con la medalla de oro tras superar a los ecuatorianos Glenda Morejón y Daniel Pintado (2h51:22) y a los australianos Jemima Montag y Rhydian Cowley (2h51:38).