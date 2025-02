River Plate recibirá a Estudiantes por la fecha 8

El duelo correspondiente a la fecha 8 de Torneo Apertura 2025 se jugará el próximo sábado 1 de marzo a las 17:15 horas.

Así llegan River Plate y Estudiantes

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de River Plate en Argentina – Primera División

River Plate derrotó por 2 a 0 a San Martín (SJ) en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 0 y ha convertido 5.

Últimos resultados de Estudiantes en Argentina – Primera División

Estudiantes llega con envión anímico tras vencer por 3 a 2 a Central Córdoba (SE). En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 6.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. River Plate ha mantenido una racha impresionante en el estadio Estadio Mas Monumental, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. Estudiantes no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de noviembre, en el torneo Argentina – Liga Profesional 2024, y River Plate resultó vencedor por 1 a 2.

Próximos partidos de River Plate en Argentina – Torneo Apertura 2025

Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 9 de marzo – 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Dep. Riestra: 15 de marzo – 16:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Estudiantes en Argentina – Torneo Apertura 2025

Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 9 de marzo – 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Newell`s: 15 de marzo – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Horario River Plate y Estudiantes, según país