Salomón Rondón y Yeferson Soteldo responden sarcásticamente tras triunfo de Venezuela ante Perú

El último martes, Venezuela venció 1-0 a Perú por la fecha 14 de Eliminatorias al mundial del 2026, pues con gol de Salomón Rondón, la ‘Vinotinto’ logró sumar tres puntos en casa y con eso, se consolidó en el puesto 7 (zona de repechaje) de la tabla de posiciones.

Luego del partido, Yeferson Soteldo subió una foto a su cuenta en Instagram en donde comparte con otros jugadores de la ‘Vinotinto’ y simula ser un barbero. Y es que en la previa del Perú vs Venezuela, un medio escrito peruano colocó a André Carrillo y Paolo Guerrero siendo acicalados por Soteldo y Rondón en una barbería.

«Que no nos corten el sueño», titularon en Perú la noticia sobre la previa del Perú vs Venezuela y luego del resultado , los jugadores no dudaron en burlarse. Soteldo etiquetó a Rondón quien agregó en su Instagram: «Llegaron los barberos».

Los comentarios en redes sociales empezaron a correr por todos lados en donde ciudadanos venezolanos calificaron a Perú como soberbios e incluso mencionaron que el «karma existe», además, muchos señalaron

VIDEO RECOMENDADO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7