¡Sancionado! Conoce el castigo aplicado a Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El órgano disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol castigó con doce encuentros de inhabilitación al guardameta Jesús Owono a raíz del severo impacto contra Jesús de Miguel.

La entidad federativa detalló que dicha penalización representa el castigo máximo contemplado en la normativa vigente para esta clase de infracciones reflejadas en el informe arbitral.

Dicho documento detalla una maniobra desmedida y agresiva con la extremidad superior durante una disputa de balón, agravada al grado máximo posible debido al impacto notorio y público de los daños consecuentes.

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