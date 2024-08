Jorge Fossati sobre si seguirá convocando a Guerrero: «Me importa un huevo lo que piensen»

A poco de la nueva convocatoria de la selección peruana para el reinicio de las Eliminatorias 2026, el técnico Jorge Fossati fue consultado si seguirá convocando a Paolo Guerrero ya que no viene jugando con la UCV debido a que quiere desvincularse del club trujillano.

Dicha consulta desató la molestia del ‘Nono’ quien manifestó no importarle lo que diga la gente: «Me importa un huevo lo que piensen, si está bien lo voy a convocar sí o sí«, declaró Fossati al programa ‘Un Toque de Fútbol’.

🚨Jorge Fossati sobre las críticas periodísticas y de la hinchada que le hacen por seguir llamando a Paolo Guerrero 🇵🇪:



"𝐌𝐄 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀 𝐔𝐍 𝐇𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐋𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐏𝐈𝐄𝐍𝐒𝐄𝐍, 𝐒𝐈 𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐁𝐈𝐄𝐍 𝐋𝐎 𝐕𝐎𝐘 𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐑, lo veo en plena vigencia física."

Asimismo, el DT uruguayo contó que mantiene comunicación continua con el ‘Depredador’ y reveló que Paolo Guerrero ya tendría hasta nuevo equipo. «La salida ya está y parece que hay un nuevo equipo, eso es lo que me he enterado hoy. Me comunico con él, bastante, por la situación que tiene con su club que es parecida a la que había cuando llegue y él se había desligado de LDU«, agregó.

PAOLO GUERRERO ES EJEMPLO EN LA SELECCIÓN

Jorge Fossati indicó que el físico de Paolo Guerrero está en condiciones de competir al máximo nivel. «Es un ejemplo para todos los jugadores. Yo lo que veo es que está en plena vigencia desde el plano físico«.

