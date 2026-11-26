Arriba Mi Gente: Pamela Franco denuncia por violencia psicológica a Pamela López
En declaraciones para Arriba Mi Gente, la cumbiambera confirmó que denunció a la expareja de Christian Cueva por violencia psicológica ante la Fiscalía y que cuenta con garantías y protección policial.
Durante la entrevista, Pamela Franco sostuvo que los ataques verbales continuaron: “En vez de que las cosas se calmen o se quiera tratar de calmar, las cosas van en peor, entonces cualquier cosa que pase siempre estoy yo con todos los insultos, como ‘asquerosa'”.
Asimismo, la intérprete enfatizó que no busca victimizarse frente a las cámaras ni entrar en un intercambio de insultos, sino frenar la normalización de las agresiones y enfocarse en su carrera musical: “No quiero estar frente a una cámara y hacerme la víctima, porque creo que acá ya nadie es la víctima; han pasado muchos años y cada quien está haciendo su vida, pero siento que hay un tope”.