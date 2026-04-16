Segunda vuelta en duda: crecen cuestionamientos al proceso electoral

La definición del segundo lugar en las elecciones presidenciales sigue en suspenso y mantiene al país en vilo. Con una diferencia mínima de votos entre los candidatos, el conteo avanza lentamente mientras crecen las tensiones políticas.

En este contexto, Rafael López Aliaga solicitó suspender la proclamación de resultados hasta que la ONPE informe sobre mesas que abrieron fuera de horario y problemas logísticos. Incluso, en medio de la incertidumbre, advirtió sobre una posible “insurgencia civil”, generando preocupación en el ámbito político.

Desde la otra orilla, Keiko Fujimori rechazó estas declaraciones y pidió responsabilidad, señalando que no se deben promover escenarios de conflicto. En tanto, Roberto Sánchez optó por la calma y aseguró que respetará los resultados oficiales.

Mientras tanto, la ONPE continúa procesando actas observadas y votos pendientes, en un proceso que podría extenderse varios días más. Especialistas coinciden en que, pese a irregularidades puntuales, no existe evidencia suficiente para hablar de un fraude que invalide la elección.

Sin embargo, la desconfianza crece entre la ciudadanía y los actores políticos. La investigación sobre fallas logísticas y la citación de funcionarios del organismo electoral aumentan las dudas en torno al proceso. En medio de este panorama, el llamado general es a la paciencia y a respetar la voluntad popular. El país espera conocer quién acompañará a Keiko Fujimori en una segunda vuelta que ya se perfila como una de las más ajustadas de los últimos años.

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