Sicarios atacan galería en San Juan de Lurigancho: comerciantes viven bajo amenaza de extorsión

El terror se apodera nuevamente de San Juan de Lurigancho. La galería Señor de los Milagros fue escenario de un violento ataque cuando un sicario descendió de una moto y disparó sin reparo contra el establecimiento, dejando gravemente herido a un agente de seguridad.

El trabajador recibió un impacto de bala que comprometió su estado de salud, llegando incluso a perder parte del intestino. Aunque se encuentra estable, su condición sigue siendo delicada.

Comerciantes del lugar aseguran que no es la primera vez que son víctimas de extorsión. Desde finales del año pasado, delincuentes les exigían pagos mensuales a cambio de “protección”. Por temor a represalias, muchos optaron por no denunciar. Sin embargo, la situación se salió de control. Tras negarse a continuar pagando, los criminales regresaron con violencia, dejando además mensajes amenazantes.

“Trabajamos con miedo. No sabemos si vamos a regresar a casa”, relataron entre lágrimas algunas comerciantes, quienes incluso temen hablar por posibles represalias. Pese al estado de emergencia en el distrito, los vecinos denuncian la falta de acciones efectivas contra estas bandas criminales. Exigen presencia permanente de la Policía y la intervención del Ejército.

Mientras tanto, los negocios continúan operando bajo un clima de inseguridad total, donde salir a trabajar se ha convertido en un riesgo diario.

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