Papa León XIV desde el Palacio Arzobispal “Me ilusionan los encuentros que tendré estos días en Perú”
El Papa León XIV sostuvo un encuentro clave con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal de Lima. El Monseñor Carlos, obispo de Lurín, inició con unas emotivas palabras de bienvenida: “Lo recibimos como San Pedro, aquel misionero que vino, que llevó en su corazón tantas experiencias y hoy se convierte en el pastor que nos tiene que guiar desde lo que conoce cada uno de nosotros”.
Al tomar la palabra, el Papa León agradeció el recibimiento y expresó su entusiasmo por su visita en el Perú: “Agradezco las palabras de Monseñor Carlos, obispo de Lurín. Estoy muy contento de estar aquí entre ustedes, me ilusionan los encuentros que tendré estos días en Perú”.
Asimismo, el Papa León XIV realizó un enérgico llamado al clero peruano, exhortándolos a salir y “ensuciarse los zapatos”, recorrer cada rincón del Perú, congregar y unir a la comunidad. También recordó a los cinco santos peruanos como ejemplos vivos de inspiración en la búsqueda de la santidad y abordó la problemática de los abusos sexuales dentro de la Iglesia.