Papa León XIV en Las Nazarenas: así fue su emotiva visita para venerar al Señor de los Milagros
El Papa León XIV protagonizó uno de los momentos más memorables de su visita oficial al país al realizar una parada sorpresa en el tradicional Santuario de Las Nazarenas, hogar histórico del Señor de los Milagros.
Las actividades del Sumo Pontífice comenzaron alrededor de las 9:00 am, cuando partió desde la Nunciatura Apostólica del Perú con rumbo al Centro Histórico. Tras abordar el papamóvil en el cruce de la avenida Garcilaso de la Vega con el jirón España, el Santo Padre detuvo su marcha para ingresar a Las Nazarenas.
Es así como el Papa pudo contemplar de cerca la sagrada anda del Cristo de Pachacamilla directamente en el patio principal del templo. La emotiva postal quedará grabada en la memoria colectiva de los peruanos, que acompaña masivamente cada paso de su recorrido rumbo a la Plaza de Armas.