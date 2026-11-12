Susana Baca conmueve al Papa León XIV con emotiva interpretación en Plaza de Armas de Lima
La reconocida cantante peruana Susana Baca protagonizó un conmovedor homenaje frente al Papa León XIV durante la ceremonia oficial realizada en la Plaza de Armas de Lima.
Fiel a su esencia artística, la ganadora del Grammy Latino se presentó descalza ante el Sumo Pontífice, un gesto simbólica que rápidamente captó la atención de todos los asistentes y fieles congregados en el Centro Histórico.
Acompañada en el escenario por el talentoso pianista Francisco Haya de la Torre, Susana Baca interpretó un sentido poema musicalizado especialmente elegido para la ocasión. El momento culminó con un abrazo emotivo.