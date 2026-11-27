Ender parece haber encontrado una nueva manera de atacar a Yildiz y esta vez podría involucrar a su propia hermana. La mujer buscará acercarse a la expareja de Alihan para contarle detalles sobre la nueva relación del empresario, con la intención de provocar problemas. ¿Qué pretende conseguir Ender con esta información? ¿Podría su plan terminar afectando también a Zeynep?

La rivalidad entre las hermanas y Ender podría complicarse todavía más si sus intenciones salen a la luz. ¿Se dará cuenta Yildiz de que su enemiga está preparando un nuevo movimiento en su contra? ¿Qué pasará cuando Zeynep quede en medio de este conflicto?

No te pierdas HOY viernes 27 de noviembre un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4:00 p. m., por Latina.