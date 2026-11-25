Ender no piensa quedarse tranquila mientras Yildiz vuelve a acercarse a Halit. Por eso, decidirá encargarle a su hermano Caner que averigüe más sobre la vida de su rival. ¿Qué descubrirá sobre Yildiz? ¿Encontrará alguna información que pueda utilizar para separarla definitivamente del empresario?

Pero los celos también podrían jugarle una mala pasada a Halit, quien descubrirá que Yildiz tiene otros pretendientes. Esta situación podría despertar una reacción inesperada en él y poner a prueba sus verdaderas intenciones. ¿Está dispuesto a luchar por Yildiz o permitirá que otros hombres se acerquen a ella? ¡La rivalidad podría tomar un rumbo inesperado!

No te pierdas HOY miércoles 25 de noviembre un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4:00 p. m., por Latina.